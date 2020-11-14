شاهد.. مايا دياب تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بمايوة أسود

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنسجرام".


وظهرت "دياب" في الصورة بمايوة اسود، ونظارة شمس، ونالت الصورة تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها.


يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.


شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

شاهد.. مايا دياب تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بمايوة أسود
شاهد.. مايا دياب تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بمايوة أسود

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