Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:31 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

يعد استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من بين الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها وزارة القوى العاملة لكل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة، وذلك بهدف تذليل الصعاب أمام المواطنين مستحقي الدعم والحاصلين على الموافقة الرسمية بشأن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة والمتوقع صرفها خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020
قبل التطرق للحديث حول طريقة استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، يجب في البداية أن نوضح تصريحات مسؤولي الوزارة بشأن توقيت صرف الدفعة الجديدة من المنحة، حيث أشارت مصادر مسؤولة داخل الوزارة إلى بدء عمليات صرف الدفعة الجديدة من المنحة خلال شهر نوفمبر الجاري، وتحديدًا عند الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

خطوات استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة
قالت وزارة القوى العاملة بأنها قد فتحت موقعها الإلكتروني من أجل تقديم الخدمات المميزة لكل المواطنين خاصة كبار السن ومستحقي الدعم في جميع محافظات الجمهورية، ومن بين أهم الخدمات المقدمة عبر موقع وزارة القوى العاملة خلال هذه الفترة، هي خدمة استفسار عن توقيت صرف دفعة منحة العمالة 500 جنيه لشهر نوفمبر 2020.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن مواعيد إيداع منحة العمالة غير المنتظمة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة على هذا النحو التالي ذكره:

- يجب الذهاب لموقع وزارة القوى العاملة عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي بشكل مباشر (اضغط هنا).
- من خلال الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.
- اختر استعلام موعد صرف منحة شهر نوفمبر.
- اكتب الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على عرض النتيجة.

Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة


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