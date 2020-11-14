مانشستر يونايتد يحسم موقف مدربه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:32 م
سولشاير
سولشاير
محمد الدمتناوي
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كشف إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد عن موقف الشياطين الحمر من إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط فقط
وقال وودوارد في بيان خاص بالأمور الاقتصادية للنادي: "مع استمرار فيروس كورونا وتسببه في اضطراب واضح، نطمح في عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا".

وتابع: "المرونة التي يتمتع بها النادي إلى جانب القوة التجارية تمنحنا أساسا صلبا وثقة لنظرتنا بعيدة المدى بعد الوباء سواء داخل الملعب أو خارجه".

وواصل: "ندرك أن الاستقرار الاقتصادي ليس ميزة تحظى بها كل الأندية حاليا، وأن مسؤولية البريميرليج هي دعم الأندية الأخرى".

وأكمل: "في الوقت الذي لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل الجاد للوصول إلى ثبات أكبر في مستوى الفريق، نواصل الالتزام بالمسار الإيجابي والتطور المستمر الذي نسير خلاله تحت قيادة سولسكاير".

وأردف: "نفتقد اللعب أمام جماهيرنا، نعمل بقوة مع الهيئات الحكومية والمسؤولين لضمان عودة الجماهير بآمان في أقرب وقت ممكن".

وأكد: "في النهاية، أؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المساواة والتنوع في نادينا وفي اللعبة بشكل عام".

وأتم: "كرة القدم حققت تطورا جيدا في هذا النطاق، لكن لا يزال هناك عمل أكبر علينا القيام به، ويتطلع مانشستر يونايتد للتواجد في الصفوف الأمامية في تلك الجهود".



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