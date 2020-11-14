ارتفاع إستهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6.6%خلال شهر أكتوبر الماضي

كشفت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة في الصين أن استهلاك البلاد من الكهرباء، وهو مؤشر مهم للنشاط الاقتصادي، سجل ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى الزخم المتنامي للتعافي الاقتصادي في البلاد.





وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إجمالي استهلاك البلاد من الكهرباء بلغ 617.2 مليار كيلوواط / ساعة في أكتوبر.









وارتفع استهلاك الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي على أساس سنوي بنسبة 10.9 في المئة و7.7 في المئة على الترتيب في أكتوبر، وفي القطاع الخدمي بنسبة 3.9 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.





وأوضحت الهيئة أن استهلاك سكان المناطق الحضرية والريفية من الكهرباء ارتفع بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، ليسجل 80 مليار كيلوواط/ساعة.





وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، زاد استهلاك الصين من الكهرباء بواقع 1.8 في المئة على أساس سنوي إلى 63.03 ريليون كيلوواط/ ساعة.



