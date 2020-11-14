ارتفاع إستهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6.6%خلال شهر أكتوبر الماضي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:24 م
إستهلاك الكهرباء في الصين
إستهلاك الكهرباء في الصين
وكالات
Advertisements
كشفت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة في الصين أن استهلاك البلاد من الكهرباء، وهو مؤشر مهم للنشاط الاقتصادي، سجل ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى الزخم المتنامي للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إجمالي استهلاك البلاد من الكهرباء بلغ 617.2 مليار كيلوواط / ساعة في أكتوبر.


وارتفع استهلاك الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي على أساس سنوي بنسبة 10.9 في المئة و7.7 في المئة على الترتيب في أكتوبر، وفي القطاع الخدمي بنسبة 3.9 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن استهلاك سكان المناطق الحضرية والريفية من الكهرباء ارتفع بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، ليسجل 80 مليار كيلوواط/ساعة.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، زاد استهلاك الصين من الكهرباء بواقع 1.8 في المئة على أساس سنوي إلى 63.03 ريليون كيلوواط/ ساعة.

وفي ضوء الجهود الشاملة الرامية إلى تحفيز النمو، اكتسب التعافي الاقتصادي للصين زخما، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 3.2 في المئة في الربع الثاني، بحسب بيانات رسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الهيئه الوطنيه

أخبار تهمك

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تضارب التصريحات حول مقتله.. من هو محمد المصري الرجل الثاني بالقاعدة؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير شديد اللهجة من موسيماني لنجوم الأهلي

منذ 42 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين بنسبة 7.2% خلال إبريل

14.5 تريليون يوان ودائع صندوق الادخار السكني الصيني بنهاية العام الماضي

تدهور جديد يضرب الاقتصاد التركي

29.12 تريليون دولار معاملات سوق العملات الأجنبية في الصين

ارتفاع استهلاك الكهرباء بالصين بنسبة 1.5% في أسبوعين

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 18.7 % خلال أغسطس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض