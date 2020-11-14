القوى العاملة: تعيين 466 شاباً.. واستخراج 420  شهادة قياس مستوي مهارة  بالاقصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 466 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1189 شاباً منهم 17 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج   420  شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة منهم 6 شهادات لذوى القدرات .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بإعتماد صرف مبلغ مليون و 359 ألفاً و 500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً ، كما تم عمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة بإجمالى 59 ألفاً و 410 جنيهات  .
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ،   مشيرا إلي أن فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 213 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً ، كما تم بحث شكوتين وأخرى ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها خلال الشهر .
أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة ، وإعادة التفتيش على 88 منشأة أخرى ،  وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 82 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.
وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على مهن السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب .
كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسوية 5 منها ودياً ، و 11 شكوى أخري مازالت تحت البحث والدراسة  ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 266 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية. 

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