



(رابط مباشر) التسجيل في استمارة التلميذ 2020 جميع المدارس عبر موقع وزارة التربية والتعليم





يعد التسجيل في استمارة التلميذ 2020 جميع المدارس من بين أبرز الخدمات التعليمية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، حيث فتحت الوزارة باب التسجيل وتحديث بيانات الطلاب عبر استمارة التلميذ وذلك بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، مطالبة كل الطلاب وأولياء أمورهم بالإسراع في عملية تحديث البيانات وتعديل أرقام الهواتف المحمولة وبيانات المنزل والسكن من خلال استمارة التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم.





التسجيل في استمارة التلميذ 2020

أطلقت وزارة التربية والتعليم استمارة جديدة تحت مسمى “استمارة التلميذ” وتهدف من خلالها إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، ومشددة على كون عملية التسجيل ضمن هذه الاستمارة يكون بشكل إلكتروني من خلال موقعها على الإنترنت.





ويذكر بأن الوزارة قد ناشدات كل الطلاب وأولياء أمورهم بسرعة التسجيل في الاستمارة قبل الموعد المحدد لغلق باب الاشتراك في هذه الخدمة المميزة التي يقدمها موقع وزارة التربية والتعليم.





خطوات التسجيل في استمارة التلاميذ جميع المدارس 2020

هناك عدة خطوات يتوجب على الطالب أو ولي أمره الالتزام بها من أجل التسجيل في الاستمارة الجديدة عبر موقع التربية والتعليم على شبكة الإنترنت.





وقد جاءت طريقة تسجيل استمارة التلميذ 2020 جميع المدارس على هذا النحو التالي:





- سارع بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت.

- اختر خدمة التسجيل في الاستمارة وثم اكتب كل المعلومات المطلوبة.

- تأكد من كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب بصورة صحيحة.

- اضغط على تسجيل وانتظر تحميل الصفحة والتأكد من إتمام العملية بصورة صحيحة.





رابط استمارة تسجيل التلميذ موقع وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر من أجل تسجيل الطلاب والطالبات ضمن الاستمارة الجديدة الخاصة بتحديث قاعدة بيانات جميع المدارس في مختلف محافظات الجمهورية.





ويمكن للجميع الدخول إلى رابط استمارة تسجيل التلاميذ 2020 عبر موقع الوزارة ( اضغط هنا ).



