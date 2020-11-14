"الإسكان" توضح شروط تقديم طلاب الجامعات على وحدات الإعلان الـ14 (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان الرابع عشر أتاح الفرصة لطلاب الجامعات للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي والذي يحدد الشريحة من سن 21 سنة إلى 50 سنة، ولكن بشرط أن يكون يعمل بأي وظيفة حتى إذا كانت وظيفة حرة ويستطيع أن يقدم الورق الخاص بالتقديم وشروط الكراسة.





وأضاف"خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشاب إذا كان يعمل بوظيفة حرة فعليه أن يتقدم بوثيقة من أي مكتب محاسبة بالدخل الشهري له، لافتًا إلى أنه يمكن للعميل أو المواطن أن يتواصل مع صندوق الإسكان إذا حدث أي تغيير في المستوى الاجتماعي أو في مكان العمل، لإعادة هيكلة الوحدة وقسطها وتخفيف العبء التمويلي عليه.





وأوضح أن الدولة تتعاون بشكل كبير مع المتعثرين في الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية، وتم عمل كثير من الإعفاءات وإسقاط غرامات التأخير لمساعدة المواطن، مؤكدا أنه إذا تعثر المواطن في الدفع هذا لا يؤثر على وحدته السكنية إطلاقا، معقبا: "الدولة تقف جنب المواطن".



