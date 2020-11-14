محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار من "مثلث الشركات" بوادي القمر (فيديو وصور)

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل قليل، أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، من منطقة مثلث الشركات التابعة لحي العجمي غرب.





ولاحظ محافظ الإسكندرية، أثناء تواجده برفقة السيد موسى رئيس حي العجمي، تراكم كميات كبيرة من المياه بالمنطقة، مما تسبب في إعاقة حركة السيارات القادمة من منطقة العجمي والطريق الساحلي إلى وسط المحافظة، حيث تبين عدم قدرة الشنايش على تصريف المياه، نتيجة للكم الكبير للمياه التي سقطت خلال الساعات القليلة الماضية.





ووجه المحافظ مسؤولي حي العجمي وشركة الصرف الصحي بسرعة إتخاذ حلول بديلة لرفع المياه، من الشوارع، مع تواجد سيارات الرفع للتخلص من الكمية الموجودة في المنطقة لحل مشكلة الأزمة المرورية الناتجة عنها.





جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



