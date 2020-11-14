ضبط 211 قطعة سلاح ناري و241 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 211 قطعة سلاح ناري، بحوزة 185 متهما).. وذلك على النحو التالي:





رشاش جرينوف.

(18) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(28) بنادق خرطوش.

(9) طبنجات.

(153) فرد محلي.

(597) طلقة مختلفة الأعيرة.

(208) قطعة سلاح أبيض.





في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80976) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (6679) محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

(363) حكم جناية.

(24404) حكم حبس جزئي.

(4581) حكم حبس مستأنف.

(40219) حكم غرامة.

(11409) حكم مخالفة.





وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (241) قضية مخدرات بحوزة (251) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (28،275 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36،017 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3،754 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2،290 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1،012 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1،170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (130جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام).

عدد (10466) قرص مخدر.





فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (268) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25951) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.



