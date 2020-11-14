



(برقم البطاقة) اعرف موعد منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه دفعة نوفمبر 2020 موقع وزارة القوى العاملة





يحتل موعد منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه دفعة نوفمبر وطريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة القوى العاملة صدارة الموضوعات الأكثر تداولًا في مصر خلال هذه الفترة، وذلك مع اقتراب صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة لكل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهذا بحسب ما أعلنت عنه الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة والوزير الدكتور محمد سعفان.





منحة العمالة الغير منتظمة

يرغب البعض في معرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر الدفعة الرابعة 2020، ولكن قبل ذلك يجب أن نوضح ما هي مبادرة منحة العمالة ومن هم الفئات المستفيدة منها بحسب قرار الحكومة المصرية، وهذا بجانب التطرق للحديث عن منافذ صرف الدفعات الجديدة من المنحة خلال الشهور المقبلة.





مبادرة أو منحة العمالة، هي واحدة من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الجاري، وذلك بهدف دعم الملايين من الآسر المصرية التي تضررت من تباعات انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف المناطق والمحافظات وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس خلال الشهور الماضية، وتبلغ قيمة الدفعة الواحدة من المنحة نحو 500 جنيه مصري.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

حددت وزارة القوى العاملة الموعد النهائي لصرف دفعات منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 وذلك عبر مكاتب البريد المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قالت بأن يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 سيكون هو الموعد المخصص لبدء صرف الدفعة الرابعة من المبادرة، ولكن يتوجب على المواطن الانتظار لحين وصول رسالة نصية من رقم “2030” ليتم إطلاعه خلالها حول موعد ذهابه لمكتب البريد للحصول على مستحقات دفعة نوفمبر 2020 وذلك في حالة ما إذا كان من بين أسماء المقبولين في منحة العمالة خلال دفعتها الرابعة.





رابط موقع وزارة القوى العاملة

أطلقت وزارة القوى العاملة خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لكل المستفيدين من المنحة، وهي خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات الجديدة باستخدام الرقم القومي، وذلك في بعض الخطوات السهلة والميسرة والتي جاءت على هذا النحو:





- يجب الذهاب لموقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت ( اضغط هنا ).

- اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم خدمة استعلام موعد منحة العمالة الغير منتظمة 2020.

- اكتب رقم بطاقة الشخص المستفيد.

- اضغط على استعلم وعرض النتيجة.

- يجب الانتظار لبعضة ثواني حتى يتمكن الشخص من معرفة نتيجة الاستعلام ومعرفة هل سيكون اسمه من ضمن قائمة المستفيدين من المنحة خلال الدفعة الجديدة أم لا.



