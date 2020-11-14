مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1257) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (13،65 طن "كبدة مستوردة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة إحدى شركات حفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2،5 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات الدواجن) بمحافظة الشرقية.

ضبط (4610 طن "أقماح محلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. مما يشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لتوزيعها على المطاحن بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك صومعة لتخزين الأقماح) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط ( 108طن "دقيق بلدى معبأ داخل شكائر بها نقص بالأوزان" – 155 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. مما يشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (1،2 طن "سكر تموينى " – 132 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية).. بمحافظة الغربية.. قام بتجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة.. لإستيلائه على مبلغ (574،981 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص).. بمحافظة الشرقية

ضبط (4،20 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية).. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية).. بمحافظة المنوفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكبر

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

بعد تضارب التصريحات حول مقتله.. من هو محمد المصري الرجل الثاني بالقاعدة؟

منذ أقل من ساعتين

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير شديد اللهجة من موسيماني لنجوم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 15 ساعة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مباحث التموين تضبط 1080 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط ١١٣٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

مباحث التموين تضبط 1132 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط 1161 قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين تضبط 1161 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض