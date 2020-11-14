مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط (1257) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (13،65 طن "كبدة مستوردة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة إحدى شركات حفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ضبط (2،5 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات الدواجن) بمحافظة الشرقية.



ضبط (4610 طن "أقماح محلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. مما يشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لتوزيعها على المطاحن بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك صومعة لتخزين الأقماح) بمحافظة الإسماعيلية.



ضبط ( 108طن "دقيق بلدى معبأ داخل شكائر بها نقص بالأوزان" – 155 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. مما يشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الإسماعيلية.



ضبط (1،2 طن "سكر تموينى " – 132 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية).. بمحافظة الغربية.. قام بتجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.



ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة.. لإستيلائه على مبلغ (574،981 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط (6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص).. بمحافظة الشرقية



ضبط (4،20 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية).. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية).. بمحافظة المنوفية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

