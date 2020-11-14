وفاة شخصين وخروج 37 مصابَا بعد حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي في قنا

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قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم خروج 37 حالة من الحالات المصابة في حادث طريق قنا_ الاقصر الصحراوي ووفاة حالتين ويوجد حالتين تحت الملاحظة مع تحسن في حالتهم.

وذكر تاوضروس أنه في تمام الساعة 12 منتصف فجر اليوم، ورد إخطار عن وقوع حادث اتوبيس نقل جماعي وسيارة وذلك أمام قرية المحروسة بطريق قنا_الاقصر الصحراوي، وعلي الفور توجه فريق الإسعاف بقيادة الدكتور بدوي مشرف قطاع الإسعاف إلي موقع الحادث ونقل الحالات علي الفور إلي مستشفي قنا العام لتلقي الرعاية والعلاج

وذكر تاوضروس أنه بمتابعة مستمرة من قطاع مكتب الوزيرة والطب العلاجي للحادث أمر سيادته بضرورة تقديم كامل الدعم الطبي للحالات المصابة بالحادث، موضحًا أن الحادث وقع لمواطنين من مركز جرجا كانوا في إحتفالية بدير المحروسة بقنا.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 39 شخص تم خروج 37 حالة منهم وحالتين تحت الرعاية والملاحظة مع تحسن في حالتهم الصحية، كما أسفر الحادث عن حالتي وفاة وهم ابراهيم علي 20 سنة، آيه محمد 15 سنة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطارا يفيد إصابة 39 في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

