جهود مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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مواصلة جهود مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أسفرت عن صحة تلك المعلومات، وقيام ( أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة ) بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ) وبمواجهته بنشاطه الإجرامى أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط
حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الإجنبى وتحويل الأموال بالإشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو
( 100000 دولا أمريكى ) خلال عام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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