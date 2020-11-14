مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة نيوكاسل أمام تشيلسي بالإضافة إلي استون فيلا أمام برايتون.


وفى قمة الجولة يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير ويلتقي نادي مانشستر يونايتد مع وست بروميتش البيون.


وفى يوم الأحد يحل نادي آرسنال ضيفا على نظيره ليدز يونايتد بينما يستضيف نادي ليفربول نظيره ليستر على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة والفرهامبتون أمام نظيره ساوثهامتون فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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