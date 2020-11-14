فحص وتحليل فيروسات 3755 مريض بمستشفيات الدقهلية

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عما تم تحقيقه منذ البدء في فعاليات الحملة القومية لفحص وتحليل الفيروسات ( فيروس C - فيروس B- العوز المناعي ) قبل التداخلات الجراحية والغير جراحية حيث تم تحقيق المسح لجميع مرضى تلك التداخلات بواقع إجمالي 3755 مريض منهم 237 مريض ايجابي و3518 مريض سلبي.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وامتدادا للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية 100 مليون صحة.



واوضح وكيل صحة الدقهلية ان المسح تم على ايدي فرق طبية مدربة بالمستشفيات مع توافر كافة المستلزمات والكواشف اللازمة لاجراء التحاليل.



كما اشار مكي انه تم تحويل المرضى الايجابيين لوحدات علاج الفيروسات لاستكمال باقي الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وذلك بالمجان ضمن فعاليات المبادرة.



الجدير بالذكر ان هذه الحملة القومية بدأت من الاثنين الموافق 14 سبتمبر بجميع نقاط المسح على مستوى المحافظة بجميع مستشفيات الدقهلية.



واوضح وكيل صحة الدقهلية ان صحة الدقهلية حريصة على تقديم أعلى خدمة طبية لمواطنيها وذلك كعهدكم بنا في جميع المبادرات الرئاسية والحملات القومية