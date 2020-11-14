الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بزعم كونهم موظفين وقدرتهم على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بقصد الإستيلاء على أموالهم.

فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين المترددين عليها، مدعين أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقارى خلافًا للحقيقة وزعم قدرتهم على
إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ذلك النشاط الإجرامى (سائق – طالب – أحد الأشخاص "بدون عمل"، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية) إذ قام المذكورين بممارسة نشاطًا إحتياليًا على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى تمثل فى زعمهم أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقارى، ويمكنهم إنهاء مصالحهم لدى جهة عملهم من خلال إيهامهم بقوة موقعهم الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبط المتهم الأول حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالى، وضبط المتهم الثانى حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالى، وضبط المتهم الثالث حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة وعثر بحوزته على مبلغ
مالى، وبمواجهة المتهمين المذكورين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم المؤثم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

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