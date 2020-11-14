مياه الأمطار تغرق شوارع العامرية بالإسكندرية.. ومناشدات بتدخل المحافظ (صور)

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تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وخاصة مناطق غرب، في ظهور تجمعات كبيرة في منطقة العامرية وخاصة شارع السكة الحديد، وسط حالة من الغضب الشديد من قبل الأهالي.

وتراكت المياه وأرتفع منسوها نتيجة لإنسداد مطابق الصرف الصحي بالشوارع، حيث تسبب ذلك في إعاقة حركة المشاه وغرق السيارات التي واجهت صعوبة في المرور من الشوارع، فيما يخشى الأهالي من غرق مداخل المنازل والمحلات مع التوقع في إستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.

وناشد الأهالي محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بسرعة عمل جولة ميدانية لتفقد شوارع المنطقة التي تعاني من الإهمال على حد تعبيرهم، مؤكدين أن العامرية تحتاج إلى قرارات عاجلة لإنقاذها من الإهمال الذي يضربها وخاصة في المرافق.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.



وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

