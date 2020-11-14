منة فضالي تنشر صورة لها من كواليس مسلسل"هي" برفقة هاجر الشرنوبي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة من كواليس مسلسل هى، وعلقت قائلة: "كواليس مسلسل هي والبنات الحلوة قلبا وقالبا، هاجر الشرنوبي ودعاء رجب".


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى، مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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