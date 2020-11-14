نائب بالشيوخ: مصر كانت في مقدمة الدول التي تعاملت باحترافية مع كورونا

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أكد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم الناجحة التى تنبهت مبكرا لمواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالاداء رفيع المستوى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعاونها الصادق مع البنك المركزى المصرى فى التنفيذ الاحترافي والمهنى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته.



وقال " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الاقتصادي والمصرفي الكبير طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى التى أكد فيها أن البنك المركزى اتخذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد وتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا وذلك بخفض الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائى إلى جانب دعم العملاء المتعثرين، وأن القطاع المصرفى منضبط، ويعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات اضافة إلى تأكيده خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى فى فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أنه تم تيسير إصدار الكروت البنكية وفتح الحسابات المصرفية ونشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى، وأن قانون البنوك الجديد والذى تم إعداده خلال 3 سنوات يواكب أحدث المعايير الدولية للتعامل مع الأزمات ورفع جودة العمل المصرفي.



وأكد النائب انه لأول مرة فى تاريخ الحياة الاقتصادية المصرية نرى تعاونا كبيرا وتنسيقا على على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزى المصرى فى مختلف القضايا الاقتصادية والمصرفية لتشجيع الاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والطيران ومختلف القطاعات بالدولة ومواجهة اى مشكلات اقتصادية تواجه الدولة.



وكانت فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية قد انطلقت بشرم الشيخ أمس والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتبحث جلسات المنتدى المتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية ومخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد وسيتم بحث أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات وأيضا الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.