وزير الأوقاف: جمع المال كذبا بـ"اللايك والشير" مثل تجارة المخدرات (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإساءة إلى الأنبياء والرسل والأديان مرفوضة جملة وتفصيلًا، مضيفا أن المجتمع المصري بالكامل يتوجه بالشكر والتقدير لإجراءات النائب العام فيما يتصل بهذا الجانب تجاه أي متجاوز من أي جانب.





وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "لا بد من إعمال القانون وبحسم على الجميع في أي إساءة تتعلق بمعتقدات الآخرين، والأبعد من هذا أننا نطالب بتشريع دولي حاسم وقانون دولي نافذ يجرم تجريما واضحا بعقوبات دولية على كل من يتعرض للأديان والمعتقدات ودور العبادة وإلا تحول العالم إلى غابة".





وتابع: "الإنسان إذا تعرض للناس بالسب واللعان والفحش تعرضوا له بأزيد من ذلك وينطبق نفس الأمر على الأديان، فمن تعرض لأديان الآخرين بالسب والفحش تعرضوا لدينه، ولا بديل عن احترام الأديان والمعتقدات".





وشدد وزير الأوقاف، على أن جميع الرسل معصومون ولا يجوز التعرض لهم أو للديانات او المعتقدات أو لدور العبادة وإلا لصارت حربا عقائدية، مشيرًا إلى حاجة الدولة المصرية إلى استرداد المنظومة القيمية والأخلاقية بقوة: "الدين حسن خلق، ونتعامل مع هذا الأمر من خلال الوعي مثلما يوجه الرئيس السيسي حيث قال إن الوعي قضية مجتمعية مشتركة ويجب أن تقوم المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية بدورها بالإضافة إلى وزارات التعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة".



