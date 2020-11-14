كشف ملابسات واقعة نصب على أموال بزعم تسهيل الحصول على مناقصات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة نصب وإحتيال على أموال بزعم تسهيل الحصول على مناقصات.

فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات
الحكومية، وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة قيام (أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تبديد " والمقضى فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية، من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات مدعيًا علاقاته ونفوذه بالجهات الحكومية المختلفة خلافًا للحقيقة، وقيامه بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الجهات لإنشاء صوب زراعية بإحدى أحياء محافظة الإسكندرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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