وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية وصول الدفعة الاولي من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب، بطاقة 1200 طن يوميا ومتابعة مستمرة لاستكمال الاعمال المدنية تمهيدا للتشغيل التجريبي للمصنع في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المقبل

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن وصول الدفعة الاولي من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب بطاقة 1200 طن يوميا وذلك بتكنولوجيا ألمانية هولندية، واكد محافظ الدقهلية انه سيتم التشغيل التجريبي للمشروع في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المقبل، وقد كلف محافظ الدقهلية المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، والمهندس عبده محمدين بالمتابعة الجادة لإستكمال تنفيذ الاعمال المدنية والكهربية بموقع المصنع بسندوب، ومتابعة وصول المعدات اولا باول وفقا للبرنامج الزمنى القرر فى هذا الشأن.

وجدير بالذكر ان المصنع المشار اليه يقام علي مساحة 18 فدان بعد ان اخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالي تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك.

وقال محافظ الدقهلية ان التكلفة الاجمالية لانشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، واضاف المحافظ ان مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن عدد 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

ومن الجدير بالذكر انه سبق خلال الشهور الماضية وان وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد استهدفت بنود التعاقد إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.

ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية في اطار سعى الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات..
وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين.
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي
وصول الدفعة الأولى من معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب تمهيدا للتشغيل التجريبي

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