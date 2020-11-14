وزيري: سنعلن عن كشف أثري صخم بسقارة في 2021

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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بسقارة، إنه جار العمل حاليا على الكشف عن ورشة لصناعة التوابيت الخشبية القديمة في سقارة ومن المقرر الإعلان عنها في ٢٠٢١.



جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى وزيري في المؤتمر الصحفي المنعقد أمام هرم زوسر المدرج للإعلان عن كشف أثري جديد في المنطقة.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن الكشف الاثري تم بأيد مصرية، والتي نجحت في الكشف عن مايزيد عن ١٠٠ تابوت بالإضافة الى ٥٩ تابوتا الذي تم الإعلان عنه أكتوبر الماضي في ٦ آبار ، مؤكدا أن ارض منطقة سقارة لم تبح بجميع اسرارها حتى الآن.



والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور الفوتوغرافية للقطع الأثرية الأولى التي تم اكتشافها في الكشف الذي سيعلن بعد قليل.



وأعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.



وفاق عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي.



كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.



والجدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، وكان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.‎