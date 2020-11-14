140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تبرع 140 طالبًا وطالبه من مدارس ومعاهد قرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، شمالي قنا، والبالغ عددها 14 مدرسة ومعهد، بمصروفهم للمجمع الطبي الخيري بالقرية، من اجل استكمال الإنشاءات النهائية.
ومن المقرر أن يشمل المجمع وحدات غسيل كلوي وحضانات وجراحة وعيادات لجميع التخصصات، لخدمة الفقراء بالمجان، وهو الآن قارب على الانتهاء.

يقول محمد ناصح، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية أولاد عتمان، والمشرفة على إنشاء المجمع، إن المدارس بالتنسيق مع مجموعة شباب يدعم المجمع الطبي، نظموا زيارة لـ140 طالبًا وطالبة من مدارس ومعاهد القرية بمراحلها المختلفة إلى المجمع الطبي، الذي تبرّعت بأرضه سيدة، للتعرف على آخر المستجدات به، وحثهم على استكمال مسيرة الخير في المجمع، تحت شعار "بنا يكمل الحلم"

ويشير وليد مصطفى، من مجموعة شباب يدعم المجمع، إلى أن الزيارة تهدف إلى حث التلاميذ على استكمال مسيرة الخير في المجمع للتلاميذ من صغرهم، حتى يستمرون في الحفاظ على المجمع الخيري، لافتًا أنه تم تقديم هدايا ووجبات لجميع الطلاب أثناء الزيارة، التي تفقدوا فيها الأعمال الإنشائية للمجمع.

ويوضح حسن شحاتة، من مجموعة شباب يدعم المجمع، أن الشباب نظموا عدة مبادرات لدعم المجمع واستكمال أعمال البناء والتشطيبات النهائية، حتى قارب الحلم أن يصبح حقيقة، لافتا أن المجمع سيخدم المرضى مجانا.

جدير بالذكر ان الحاجة زينب عمر إبراهيم، 67 عامًا، من أهالي اقلريةتبرّعت بـ3 قراريط أرض، بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، لإقامة مجمع خيري طبي.
وأوضحت أن التبرع لوجه الله، والهدف منه خدمة المرضى والعمل على مساعدتهم بقدر المستطاع، قائلة “مش عايزة حاجة من الدنيا إلا رضا ربنا وحسن الخاتمة”.
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)
140 طالبا وطالبة بنجع حمادي يتبرعون بمصروفهم لاستكمال المجمع الطبي الخيري في قرية "أولاد نجم" (صور)

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