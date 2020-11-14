وزير الآثار: توقعت اكتشاف سقارة يكون الأخير حتى بشرني حواس بالمزيد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن 95% من الآثار المكتشفة آخر 4 سنوات بأيدي مصرية، معلقا: "الاكتشافات الآثرية الأخيرة تمت بفضل الله، وجهد العاملين".

ولفت "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف آثري جديد بمنطقة سقارة، اليوم السبت، إلى أنه كان يتوقع أن الإعلان عن اكتشاف 100 تابوت بسقارة سيكون الأخير خلال 2020، كاشفا أن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري اتصل به الخميس الماضي وأخبره أنه عثر على كشف آثري جديد، ويحتاج إلى بضعة أسابيع للإعلان عنه.

وأضاف وزير الآثار، أنه قد يمكن أن يتم الإعلان عن هذا الكشف الفترة المقبلة أو مطلع 2021.

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