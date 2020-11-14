سحابة سوداء وأمطار غزيرة على مناطق غرب الإسكندرية (صور)

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شهدت مناطق غرب الإسكندرية، وتحديدا العجمي والعامرية وبرج العرب، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطقها، وسط موجة طقس سيئ تتعرض لها المحافظة الساحلية.

وخيمت السحب السوداء والرياح على المناطق، وسط حذر كبير من المواطنين، وسائقي السيارات التي تسببت مياه الأمطار في غرق عدد من الشوارع، الأمر ذاته الذي تسبب في قيام الباعة الجائلين برفع بضائعهم من الأرصفة حتى إنتهاء الأمطار وتحسن الأجواء.

من جانبها رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد تشير إلي احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة، متوسطة، خفيفة طبقًا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.



وناشدت محافظة الإسكندرية، ‏المواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:



• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.



• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.



• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.



• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.



• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

