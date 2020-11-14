العناني يعلن عن كشف أثري لزاهي حواس قبل نهاية 2020

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن كشف سقارة الأثري اليوم ليس آخر الاكتشافات الأثرية بعام 2020م



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم السبت أمام هرم زوسر المدرج للإعلان عم كشف أثري جديد بالمنطقة.



وأوضح العناني أن الدكتور زاهي حواس أبلغه أنه عثر على كشف أثري هام في منطقة سقارة أيضًا ولكنه يحتاج إلى عدة أسابيع قليلة لتجهيزه وقد يُعلن عنه قبل نهاية 2020.



والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور الفوتوغرافية للقطع الأثرية الأولى التي تم اكتشافها في الكشف الذي سيعلن بعد قليل.



وأعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.



وفاق عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي.



كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.



والجدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، وكان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.‎