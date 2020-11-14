نشوى مصطفى توجه رسالة شكر لجمهورها وتُعلق :" في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لي بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفيني"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة شكر لجمهورها الذين حرصوا على الدعاء لها والاطمئنان عليها طوال فترة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

كتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"هو أنا استاهل كل الحب ده، دعواتكم الطيبة ليا هى لطف من الله ورحمات، في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لي بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفيني".

وتابعت نشوى مصطفى قائلة :"ربنا سبحانه أنعم عليا بالمرض علشان يعلمني ويخليني أشوف الدنيا من عند باب الخروج، وسبحانه أنعم عليا بفرصة تانية، يارب أقدر أقضي الباقي فى شكره وحمده بإخلاص".

واختتمت نشوى مصطفى كلامها قائلة :" كتر ألف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة، ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا أنعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور، كتر ألف خيركم وبحبكم فى الله الذي احببتموني فيه والحمد لله رب العالمين ".

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