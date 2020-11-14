من إمام منزلها.. شيري عادل فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة شيرى عادل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشرت شيرى عادل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من إمام منزلها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن شيري عادل كان أحدث ظهور لها في "أمر شخصى" وهى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

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