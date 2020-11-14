بالفأس.. رئيس جنوب الوادي بقنا يبدأ غرس 1200 شجرة مثمرة بالجامعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، انطلاق فعاليات مباردة هنجملها لغرس 1200 شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد قبطان، منسق المبادرة، وبمشاركة طلاب الجامعة من مختلف الكليات كما تضمنت فعاليات المبادرة ندوة بكلية العلوم للتعريف بالمبادرة.

وأكد رئيس الجامعة، أن مباردة هنجملها مبادرة هامة للغاية لعمل رئة خضراء في المناطق الصحراوية وقد تم العام الماضي غرس 1500 شجرة مثمرة ضمن فعاليات الاسبوع البيئي وسوف يتم غرس 1200 شجرة هذا العام بمزرعة الجامعة مشيرًا الى ان الخريطة الاستثمارية للجامعة تتضمن اضافة المزيد من الاراضي الزراعية المنتجة للجامعة.

وأكد المهندس محمد قبطان، أهمية التوعية والعطاء ومشاركة الشباب في مختلف المبادرات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لهذه المبادرة.

وأشار إلى أنه يلتقى اليوم بطلاب جامعة جنوب الوادي في ندوة (كيف يمكن تحقيق الحلم) وأشاد بدعم وزارتي التعليم العالي والبيئة للمبادرة التي تم تنفيذها فى مختلف الجامعات المصرية حيث تم زراعة 332 الف شجرة مثمرة فى مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور حميلي عبد الشافي عميد كلية العلوم أن هذه المبادرة ذات بعد استراتيجي ومشروع غرس الاشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية ووجه التحية لسواعد الشباب على المشاركة فى هذا العمل.

وشهد فعاليات الندوة الدكتور خالد بن الوليد وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد العزيز شيبة وكيل كلية الزراعة والدكتور هشام احمد حسين رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم والمهندس الحسين محمد محمد مدير جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلي المبادرة.
بالفأس.. رئيس جنوب الوادي بقنا يبدأ غرس 1200 شجرة مثمرة بالجامعة
بالفأس.. رئيس جنوب الوادي بقنا يبدأ غرس 1200 شجرة مثمرة بالجامعة
بالفأس.. رئيس جنوب الوادي بقنا يبدأ غرس 1200 شجرة مثمرة بالجامعة
بالفأس.. رئيس جنوب الوادي بقنا يبدأ غرس 1200 شجرة مثمرة بالجامعة

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