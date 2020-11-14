



ننشر الأن سداد فاتورة التلفون الارضي 2020 إلكترونيا من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات





التلفون الأرضي مهما تطورت التكنولوجيا إلا أن المواطنين لايستغنون عن التلفون الأرضي،وذلك لإستخدامته الكثيرة ومن أهمها هو إستخدامه في الإنترنت المنزلي الذي أصبح من الضروريات وذلك بعد اتجاة الدولة لأن يكون كل شئ من خلال النت مثل (الدراسة عن بعد).





فاتوره التليفون الارضي

في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد قامت شركة المصريه للاتصالات باتاحه رابط إلكتروني يتمكن المواطن سداد فاتورة التلفون الأرضي المستحقة عن شهر أكتوبر والذي يمتد سدادها لشهر نوفمبر الجاري، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم خطوات السداد.





خطوات سداد فاتوره التليفون الارضي

- الدخول على موقع المصريه للاتصالات على الانترنت (اضغط هنا).

- يقوم المستعلم بكتابه رقم التليفون الارضي.

- كتابه كود المحافظة.

- الضغط على دفع الفاتوره ثم سداد.





وسائل سداد فاتورة التلفون الأرضي

يمكن سداد القيمة المستحقة من فاتورة التلفون الأرضي من خلال فيزا كارد أو فوري أو ضامن او غيرها من الوسائل التى تسهل على المواطنين الدفع بسهولة ويسر بدون الذهاب للفرع.



