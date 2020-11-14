تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14-11-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب عطلة نهاية الأسبوع ، وتسعي الحكومة الي السيطرة علي الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء ، كما تسعي مباحث الأموال العامة الي مراقبة السوق ومعاقبر المخالفين .

ونستعرض سعر الدولار  في بعض البنوك المصرية اليوم كالاتي :  

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى: 15.57 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر : 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي : 15.59جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد: 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى: 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان : 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

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