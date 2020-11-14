تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020





إستقرسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14-11-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب عطلة نهاية الأسبوع ، وتسعي الحكومة الي السيطرة علي الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء ، كما تسعي مباحث الأموال العامة الي مراقبة السوق ومعاقبر المخالفين .





ونستعرض سعر الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم كالاتي :





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى: 15.57 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر : 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي : 15.59جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى المصرف المتحد: 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى: 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.



