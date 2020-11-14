توتر جديد في العلاقات بين ميسي وجريزمان

قالت تقارير صحفية اليوم، أن العلاقة بين نحمي برشلونة، ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، عادت للتوتر من جديد.





وكانت تقارير عديدة قد لفتت أن العلاقة بين ميسي وجريزمان ليست على ما يرام عند انتقال اللاعب من أتليتيكو مدريد العام الماضي.





وكان ميسي يرغب في التعاقد مع زميله السابق نيمار دا سيلفا، إلا أن رفض باريس سان جيرمان أدى للتعاقد مع جريزمان.





وحسب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي منزعج من الشائعات التي تثار ضده، حول سطوته في برشلونة.





وكان خال جريزمان قد صرح في وقت سابق، أن ميسي يبدي رأيه في شئ داخل برشلونة، وأنه كان غير مرحب بالتعاقد مع الدولي الفرنسي.











