اتحاد نبروة يحصل على توقيع مدافع الألومنيوم

Advertisements

نجح مجلس إدارة نادي إتحاد نبروة في تدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع المدافع أحمد موسى، لاعب فريق الألومنيوم السابق.



وقام موسى بالتوقيع لنبروة لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، في حضور وكيله ومسؤولو اتحاد نبروة.



وسبق لموسى اللعب في أندية جمهورية شبين، وسكر الحوامدية، والواسطى، والأوليمبي، والرجاء وكفر الشيخ، والألومنيوم، كما خاض تجربة إحتراف بالدوري اليمني في فريفا المصنعة، والطليعة .

