اتحاد نبروة يحصل على توقيع مدافع الألومنيوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
نجح مجلس إدارة نادي إتحاد نبروة في تدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع المدافع أحمد موسى، لاعب فريق الألومنيوم السابق.

وقام موسى بالتوقيع لنبروة لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، في حضور وكيله ومسؤولو اتحاد نبروة.

وسبق لموسى اللعب في أندية جمهورية شبين، وسكر الحوامدية، والواسطى، والأوليمبي، والرجاء وكفر الشيخ، والألومنيوم، كما خاض تجربة إحتراف بالدوري اليمني في فريفا المصنعة، والطليعة .

أخبار تهمك

6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 14 ساعة

"كاف" يستقر على حكم مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

07:08 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض