"مصر للطيران" تسير 56 رحلة دولية لنقل 5300 راكب إلى وجهات مختلفة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 56 رحلة دولية علي مدار السبت، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، أسطنبول، جنيفا، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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