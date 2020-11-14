تعرف موعد مباراة مصر أمام توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية اليوم تجمع بين منتخب مصر الأول ونظيره منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء يسعي فيه الفراعنة تحت قيادة حسام البدري للعودة للطريق الصحيح والفوز وتحقيق الثلاث نقاط.


موعد مباراة مصر وتوجو
تقام مباراة مصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس فى لقاء قوي بين الفريقين.


وكان منتخب مصر تعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات، لذلك يرغب البدري فى تحقيق الثلاث نقاط أمام توجو.


وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إصابة محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة أمس، مما يجعله يغيب عن الفراعنة.

أخبار تهمك

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

"كاف" يستقر على حكم مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

07:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض