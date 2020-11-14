تعرف موعد مباراة مصر أمام توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية اليوم تجمع بين منتخب مصر الأول ونظيره منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء يسعي فيه الفراعنة تحت قيادة حسام البدري للعودة للطريق الصحيح والفوز وتحقيق الثلاث نقاط.









موعد مباراة مصر وتوجو

تقام مباراة مصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس فى لقاء قوي بين الفريقين.









وكان منتخب مصر تعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات، لذلك يرغب البدري فى تحقيق الثلاث نقاط أمام توجو.









وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إصابة محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة أمس، مما يجعله يغيب عن الفراعنة.



