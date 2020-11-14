فى عيد ميلادها.. تعرف على سبب تسمية لبلبة بهذا الاسم

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تحتفل اليوم النجمة الجميلة لبلبة بعيد ميلادها، فهى من مواليد 14 نوفمبر 1946، من أسرة ذات أصول أرمينية.







ولدت لبلبة باسم نينوتشكا مانوك كوبليان، ولكن عند دخولها الوسط الفني جعل كثيرين ينصحونها بتغيبر اسمها ليتماشى مع الجمهور باعتبار أن اسمها صعب حفظه وغريب نوعًا ما عن الأسماء المنتشرة خلال هذا الوقت.







يذكر أن لبلبة قدمت أعمال فنية متميزة مزجت بين الكوميدية والاستعراية، فهي تعمل بالمجال الفني منذ ما يقرب من سبعين عامًا بعدما أنطلقت في سن الخامسة من عمرها.