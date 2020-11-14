رئيس "العلمين": المدينة بها 3 جامعات في مراحل الإنشاء

قال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة، إنه تم افتتاح مرحلتين من جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





وأشار "عبدالغني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن جامعة العلمين تضم 6 كليات بدأت الدراسة فيهم بالفعل هذا العام، بالإضافة إلى أن الأكاديمية العربية بها 5 كليات بدأت فيهم الدراسة أيضا.





وأضاف انهم يستهدفون أن يصل عدد الكليات في جامعة العلمين الدولية إلى 13 كلية بحلول العام الدراسي القادم، وكذلك يصل عدد الكليات بالأكاديمية العربية إلى 10 كليات، منوها بأن هناك 3 جامعات أخرى في مراحل الإنشاء المختلفة.





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وأكد عاصم الجزار، أن تخصيص تلك الأراضى وفقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتى تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى بها، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة بهذه المشروعات، مضيفا: هدفنا توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.







