رئيس "العلمين": المدينة بها 3 جامعات في مراحل الإنشاء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
أسامة عبدالغني
أسامة عبدالغني
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة، إنه تم افتتاح مرحلتين من جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

وأشار "عبدالغني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن جامعة العلمين تضم 6 كليات بدأت الدراسة فيهم بالفعل هذا العام، بالإضافة إلى أن الأكاديمية العربية بها 5 كليات بدأت فيهم الدراسة أيضا.

وأضاف انهم يستهدفون أن يصل عدد الكليات في جامعة العلمين الدولية إلى 13 كلية بحلول العام الدراسي القادم، وكذلك يصل عدد الكليات بالأكاديمية العربية إلى 10 كليات، منوها بأن هناك 3 جامعات أخرى في مراحل الإنشاء المختلفة.

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 21 قطعة أرض، بـ8 مدن جديدة بالصعيد، لإقامة أنشطة متنوعة، هى: نشاط عمرانى متكامل، وجامعة، وسكنى، وتجارى، وإدارى، ومدارس، ونوادٍ، ومخابز، وتم عقد الاجتماع بحضور عدد من الأعضاء، والباقى من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،.


وأكد عاصم الجزار، أن تخصيص تلك الأراضى وفقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتى تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى بها، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة بهذه المشروعات، مضيفا: هدفنا توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.


وقال وزير الإسكان، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالحي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 20.3 فدان، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، و4 قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – نادٍ اجتماعى)، و4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، بأنشطة (تجارى – جامعة – مخبز)، و4 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – نادٍ اجتماعى)، وقطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، بنشاط (تجارى – سكنى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة الفيوم الجديدة، بأنشطة (تجارى – سكنى – مدارس)، وقطعة أرض بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بنشاط (تجارى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – مدرسة).

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