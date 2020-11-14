بالكاجوال.. نوال الزغبي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على بنطلون أسود وتيشيرت أسود وكاب سوداء، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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