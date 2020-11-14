مني زكى: الضرب في الصندوق الأسود كان بجد والسقا قالي إيدك تقيلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة مني زكى، كواليس فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.


وقالت منى زكى، خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الأعلامية مني الشاذلي "أن أبطال الفيلم بذلوا جهودًا كبيرة، خلال التصوير، موضحاً بإن الضرب فى الفيلم كان بجد، والناس بتقول إن إيدى تقيلة، حتى السقا كمان".

كما أعربت سعادتها فيلم "السندوق الأسود" الذي يمثل عودة قوية لها في السينما بعد غياب دام لعدة سنوات.

الصندوق الأسود، من بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وإخراج محمود كامل، وتأليف هيثم وأحمد الدهان.

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