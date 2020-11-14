مدينة العلمين: نستهدف أن يصل عدد السكان إلى مليون في 2025

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن الدولة لا تدخر جهدا في عمليات التطوير على مستوى مختلف القطاعات، وليس الإسكان فقط. 

وأشار "عبدالغني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن مدينة العلمين الجديدة هى واحدة من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أنهم يعملون بالمشروع على مساحة 24 ألف فدان كمرحلة أولى، وتم ترفيق هذا المساحة بالكامل.

وأضاف انه تم إنشاء محطة تحلية مياه، وتنتج 150 ألف مكعب يوميا، وتخدم 700 ألف نسمة، لافتا إلى أنهم يستهدفون أن يصل قاطني مدينة العلمين في 2025 لمليون ساكن، منوها بأنه جاري تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية لمختلف المستويات.

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 21 قطعة أرض، بـ8 مدن جديدة بالصعيد، لإقامة أنشطة متنوعة، هى: نشاط عمرانى متكامل، وجامعة، وسكنى، وتجارى، وإدارى، ومدارس، ونوادٍ، ومخابز، وتم عقد الاجتماع بحضور عدد من الأعضاء، والباقى من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،.


وأكد عاصم الجزار، أن تخصيص تلك الأراضى وفقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتى تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى بها، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة بهذه المشروعات، مضيفا: هدفنا توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.


وقال وزير الإسكان، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالحي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 20.3 فدان، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، و4 قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – نادٍ اجتماعى)، و4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، بأنشطة (تجارى – جامعة – مخبز)، و4 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – نادٍ اجتماعى)، وقطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، بنشاط (تجارى – سكنى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة الفيوم الجديدة، بأنشطة (تجارى – سكنى – مدارس)، وقطعة أرض بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بنشاط (تجارى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – مدرسة).

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