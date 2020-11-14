إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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د. الخشت: إدراج 55 من علماء الجامعة نتيجة النجاح في التحول إلى جامعة من الجيل الثالث

جامعة القاهرة تستحوز وحدها على 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا

د. الخشت: إدراج 55 من علماء الجامعة نتاج تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي

رئيس جامعة القاهرة يشيد بجهود علماء الجامعة في البحث العلمي ويعلن تكريمهم في حفل عيد العلم

د. الخشت: وجهنا منذ 3 سنوات إلى إنتاج أبحاث تطبيقية تحقق عائد ملموس على الاقتصاد والمجتمع ويتم الاستشهاد بها على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة

وضعنا خطة تنفيذية واضحة للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية ونعمل على تحقيق مزيد من التقدم العالمي ووضع جامعة القاهرة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًا


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج 55 عالم من علماء الجامعة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصص فرعي.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم،مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمهم من الجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة اعتمدت على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلي أبحاث تطبيقية تحقق عائد ملموس علي الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات في التصنيفات العالمية نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم والتي يتم الاستشهاد بها في كافة المجالات الدولية.

ولف الدكتور محمد الخشت إلى أن الجامعة خلال الـ3 أعوام الماضية حققت منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة مستمرة وفقًا لخطتها الاستراتيجية للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي حققتها خلال الثلاث سنوات الماضية، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم العالمي ووضع جامعة القاهرة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًا.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology مؤخرًا، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب.
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم
إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم

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