بعد إصابته بفيروس كورونا.. وفاء عامر لمحمد صلاح:"إن شاء الله هترجع أحسن من الأول"

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تمنت الفنانة وفاء عامر، الشفاء العاجل لنجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد إصابته بفيروس كورونا، وقامت بتوجيه رسالة له، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت وفاء عامر صورة لمحمد صلاح، وعلقت عليها قائلة:"سلامات لابننا محمد صلاح، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول ومستنيينك في الملاعب يا صلاح، ياريت ندعيله يا جماعة بالشفاء العاجل".



وفي سياق آخر، تواصل وفاء عامر حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل"هي"، وهو بطولة دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي