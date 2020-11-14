أرنولد يشيد بقدرات محمد صلاح مع ليفربول

أشاد نجم ليفربول الشاب ترنت ألكساندر أرنولد، بقدرات وقوة زميله في الفريق محمد صلاح جناح الريدز.









وخلال تصريحات خاصة نشرها موقع "جول" العالمي قال أرنولد عن صلاح:" محمد صلاح شرس للغاية، عندما ترى الطريقة التي يمكنه من خلالها السيطرة والاستحواذ بجسده على الكرة بين المدافعين، إنه يحب أن يقربهم منه ثم يدور بهم بشكل مفاجئ".









وتابع:" صلاح قوي بشكل لا يصدق، وسريع كالبرق أيضًا، مع هذه النوعية من اللاعبين، كلا الجناحين لدينا ماني وصلاح من الصعب الدفاع أمامهم".









وأكمل:" لا يمكنك الاقتراب منهم، ولا إعطائهم المساحة، لإنهما جيدان للغاية في كلتا الحالتين".









جدير بالذكر أن يتصدر محمد صلاح صدارة قائمة هدافي البريميرليج بالتساوي مع كالفيرت لوين وجيمي فاردي وسون هيونج مين، وكلًا منهم لديه 8 أهداف في رصيده، ليشتعل الصراع على الحذاء الذهبي بالبريميرليج هذا الموسم مبكرًا.