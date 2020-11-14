رئيس جهاز 6 أكتوبر : بدء تنفيذ مشروع موقف النقل الجماعى الداخلى للسيارات الفان والميكروباص









صرح شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم البدء فى إنشاء مشروع موقف النقل الجماعى الداخلى للسيارات الفان"7 ركاب" والميكروباص "14 راكباً"، وذلك للحد من ظهور بعض المواقف غير المنظمة، وفى إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية.





وأضاف شريف الشربيني: تبلغ المساحة الكلية للمشروع 13860م2، حيث تبلغ منطقة الخدمات بمسطح 1427م2 وصالة انتظار للركاب بمساحة 1600م2، وعدد (4) ورش صيانة بمسطح 265م2 ومزود بأماكن انتظار سيارات ودراجات للمترددين، مشيراً إلى أنه تم مراعاة معايير التصميم البيئية من تهوية وإضاءة طبيعية ونظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم ربطه بالموقف الإقليمي الجديد المنفذ بالمدينة.



