عداد كورونا حول العالم.. أرقام صادمة بشأن الوباء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر تزداد حالات وأرقام فيروس كورونا التاجي المستجد في مختلف دول العالم في ظل عدم سيطرة الحكومات على الوباء وكذلك عدم وجود لقاح ضد الفيروس يقضي عليه مما أدى لزيادة الحالات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأرقام التي أعلنت عن فيروس كورونا حول العالم بالساعات الأخيرة:

- تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز المليون و300 ألف حالة وفاة منذ تفشى الوباء، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر من 53 مليون إصابة بالفيروس، وارتفعت حالات الشفاء لتسجل أكثر من 37 مليون حالة.

- وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 52 مليونا و864 ألفا و762 حالة، حتى الساعة13.28 حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي" الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

- في آخر ٢٤ ساعة تم تسجيل 628 ألف إصابة جديدة الفيروس في العالم، ما يمثل ارتفاعا قياسيا لهذا المؤشر، وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 نوفمبر 613 ألفا و977 حالة.

- أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت 291 ألفا و830 إصابة، فيما تم رصد 234 ألفا و437 في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ 3 في هذه القائمة بـ 53 ألفا و485.

- أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و930 ألفًا و981 إصابةً، وأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفًا و505 حالة وفاة.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

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