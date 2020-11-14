مدحت فقوسة يوجه رسالة لمسئولي الرياضة بسبب تدهور حالته الصحية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
مدحت فقوسة
مدحت فقوسة
محمد جمال
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كشف مدحت فقوسة، نجم النادي المصري والأهلي سابقًا، عن تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية وتعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال "فقوسة" في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أعاني من السرطان وتصلب الشرايين ولم يتم مساعدتي طوال الفترة الماضية سوى من الفريق مهاب مميش ووزيرة الصحة الحالية هالة زايد ووزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز".

وتابع: "أخضع لعدة جلسات بشكل مستمر وأحتاج للخضوع إلى جراحة بتكلفة 580 ألف جنيه ولا أطالب سوى الاهتمام بحالتي الصحية".

وأتم: "أوجه الشكر إلى زوجتي فهي أكثر إنسانة وقفت بجانبي طوال مسيرتي وتدعمني بشكل دائم".



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