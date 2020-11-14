إخلاء مقر شركة فرنسية بعد اتصال خادع عن احتجاز رهائن بكندا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
الشرطة الكندية - أرشيفية
الشرطة الكندية - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم السبت، إخلاء مبنى يضم مقر شركة "يوبيسوفت" الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال، بعد اتصال هاتفي طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن، وتبين لاحقا أنه خدعة.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن الشرطة الكندية حاصرت المبنى.

 

وقالت الشرطة الكندية، في بيان لها، إن قواتها "أمنت محيط المبنى سريعا ... ولم ترصد أي تهديد، ولم تتلق تقارير عن إصابات"، مضيفة أنها ستحقق في الاتصال الذي تسبب في نشر "قوة كبيرة".

 

وفي وقت سابق، أرسلت الشرطة الكندية ضباطًا إلى الموقع بعد مكالمة طوارئ.

 

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كندا شركة فرنسية الشرطة الكندية إخلاء مقر شركة فرنسية

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