غدًا عرض مسرحية "عيلة الفقري" على المسرح العائم بالمنيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض مسرحية "عيلة الفقري"غدًا على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المُقرر أن يستمر العرض يوميًا لمدة 10 أيام، والمسرحية من
إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بالبيت الفني للمسرح.

مسرحية "عيلة الفقري" من تأليف أحمد الملوانى، ومن إخراج محمد متولي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية من كلمات الشاعر بلال إمام، بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي.

وتدور أحداث المسرحية حول عيلة سمعان الفقري، المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند الغير متزوجة، وأبنائه سامي الصحفي الذى سيسافر لليونان فى مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي خلال يوم في حياة تلك العائلة.

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