بعد عودته من مهرجان الإسكندرية.. عمرو عرفة لصلاح عبد الله:"كنّا مرتاحين"

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قام المخرج عمرو عرفة بتهنئة صديقه الفنان صلاح عبد الله بسبب تكريمه من مهرجان الإسكندرية، وقام ببمازحته بطريقة ساخرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب عمرو عرفة تغريدة جديدة قال فيها:"الحمد لله على السلامة يا صُلح، نورت بيتك ومطرحك، ألف مبروك الجائزة، ويا رب تلهيك شوية عن الشعر،كنا مرتاحين".



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان صلاح عبد الله في فيلم "النمس والإنس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم من إخراج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين.